20 فيلمًا أوروبيًا تتنافس على جوائز النقاد العرب في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - كشف مركز السينما العربية، عن 20 فيلمًا تتنافس هذا العام على جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي يستضيفها EFP بالتعاون مع مركز السينما العربية للمرة السابعة، من ترشيح منظمات أعضاء في "European Film Promotion (EFP)". 20 فيلمًا أوروبيًا تتنافس على جوائز النقاد العرب سيختار 100 من النقاد العرب من 16 دولة ناطقة بالعربية، ثلاثة أفلام مفضلة قبل إعلان الفائز خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (16 – 24 أكتوبر 2025).

والأفلام المتنافسة عُرض العديد منها لأول مرة في مهرجانات دولية كبرى، أو حصدت جوائز مرموقة، أو قُدّمت للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار، مثل Young Mothers لجان بيير ولوك داردين (بلجيكا)، وLittle Trouble Girls لأورشكا ديوكيتش (سلوفينيا)، والفيلم الوثائقي Sanatorium لجار أوروك (إيرلندا).



وتشمل الأعمال الفائزة الأخرى في مهرجانات دولية DJ Achmet لجورجي أونكوفسكي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور في مهرجان صندانس؛ الجائزة الكبرى لقسم "إكران جونيو" بمهرجان كان؛ جائزة "منظور الشباب" الخاصة وجائزة "سينوروبا" في مهرجان سراييفو)، وHome Sweet Home لفريله بيترسن، وDeaf لإيفا ليبرتاد (الفائز بجائزة الجمهور في قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي)، ويونان لأمير فخر الدين (جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان روتردام العربي)، وCeltic Utopia لدينيس هارفي ولارس لوفين (الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان لوكارنو)، وTales from the Magic Garden لديفيد سوكوب، جان - كلود روزيك، باتريك باش، وليون فيدمار (جائزة ECFA لأفضل فيلم أوروبي للأطفال في مهرجان جيفوني). سونيا هاينن: "يسعدنا أن نرى المزيد من النقاد العرب ينضمون إلى لجنة التحكيم" وقالت سونيا هاينن، المدير الإداري لـEFP: "بينما نخطو نحو النسخة السابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، يسعدنا أن نرى المزيد من النقاد العرب ينضمون إلى لجنة التحكيم.. إن التزامهم وخبرتهم يجلبان رؤى جديدة ويشعلان الحوار حول السينما في جميع أنحاء العالم.. تعكس الأفلام العشرون المرشحة من 20 دولة أوروبية التنوع الرائع لصناعة السينما الأوروبية". ماريان خوري: "نؤكد التزامنا بتمكين النقاد العرب وإعادة تعريف دور المهرجانات العربية " وأضافت ماريان خوري، المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي: "نفخر في مهرجان الجونة باستضافة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، حيث يمكن للنقاد العرب التفاعل مع غنى وتنوع السينما الأوروبية. إن وجهات نظرهم لا تعزز الحوار الثقافي فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الدور الحيوي الذي يلعبونه في ربط صانعي الأفلام والجمهور عبر المناطق. من خلال استضافة الجوائز، نؤكد التزامنا بتمكين النقاد العرب وإعادة تعريف دور المهرجانات العربية كجسور بين العوالم".

وأعرب علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لـ مركز السينما العربية، عن سعادتهما بعام جديد من الجوائز، قائلين: "كما هو الحال دائماً، من دواعي سرورنا أن نتعاون مع EFP في النسخة السابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والأجمل من ذلك أن نحظى بفرصة جديدة لتسليط الضوء على السينما الأوروبية من خلال نقادنا العرب، ومواصلة توسيع آفاق الأفلام الأوروبية وصُنّاعها في المنطقة الناطقة بالعربية".



يمكنك قراءة.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الجونة بدورته الثامنة.. أبرز النجوم والأفلام والندوات



ومن المقرر أن يختار 100 ناقد عربي رائد من 16 دولة الفائز بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، المقدمة من مركز السينما العربية وترويج الأفلام الأوروبية، بإدارة علا الشيخ. كما تحتفل الجائزة الآن في نسختها السابعة بـ 20 فيلمًا مرشحًا من 20 دولة أوروبية - كل منها يمثل أصواتًا متنوعة ورؤى سينمائية. سيتم الكشف عن الفيلم الفائز في مهرجان الجونة السينمائي (16-24 أكتوبر 2025).



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

