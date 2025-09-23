مسلسلات رمضان 2026.. أحمد العوضي يبدأ تصويرعلي كلاي في هذا الموعد

معاينة أماكن التصوير وترشيح الممثلين

انطلاق تصوير "علي كلاي" نوفمبر المقبل

تتر "علي كلاي" بصوت مطربة شعبية جديدة

العوضي يكشف ملامح شخصية "علي كلاي"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - يواصل الفنانالتحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد "علي كلاي"، الذي سيُشارك به في موسمحيث يطل على جمهوره بشخصية جديدة تنتمي إلى البيئة الشعبية، التي طالما اشتُهر بها وسْط جمهور على مدار السنوات الأخيرة.وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية، بالتعاون مع المخرج، الذي احتفل بزفافه قبل أيام، التحضيرات الخاصة بمعاينة أماكن التصوير، وتسكين باقي الأدوار والتعاقد مع باقي الفنانين، بالتزامن مع مواصلة المؤلف محمود حمدان كتابة حلقات المسلسل؛ إذ انتهى من كتابة أكثر من 15 حلقة حتى الآن.ويستعد أحمد العوضي لبدء تصوير مسلسلمطلع شهر نوفمبر المقبل، وفقاً للخطة التي وضعتها جهة الإنتاج، بشأن الانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المحدد؛ حيث إن المسلسل مكوّن من 30 حلقة، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً، وقد يضطر فريق العمل للتصوير حتى بداية النصف الأول من شهر رمضان.وكان العوضي قد كشف في وقتٍ سابق، أنّ المطربة الشعبية، ستُغني تتر المسلسل؛ حيث كتب عبْر صفحته على "فيسبوك": "صوت الشارع في رمضان.مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026، إن شاء الله". بينما لم يتضح بعدُ، إن كانت ستُقدّم بعض الأغاني داخل المسلسل، أو الاكتفاء بتقديم شارة العمل فقط.وكانقد كشف مؤخراً عن بعض الملامح الخاصة بشخصية مسلسله الجديد، وقال خلال البث المباشر: "أكيد كلاي هيطلع ملاكم، بس ملاكم إزاي، ده اللي هنشوفه، وهسيبكم تتخيلوا، هو مش ملاكم بالمعنى اللي ممكن تتوقعوه".

وتابع حديثه قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع وابن بلد وبيضرب الناس كلها، أومال اسمه البطل ليه؟ علشان يطلع كويس وجدع وتقلّده، وتبقى عاوز أخوك الصغير وابنك يبقى زيه، مش ده دوري؟ ليه أطلّعه وِحش؟ أنا ما بطلعش وحش أنا بطلع حلو". وأنهى حديثه قائلاً: "أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كلّ مرة".

العوضي يؤكد انشغاله بـ "علي كلاي" نافيًا شائعات الزواج

وفي سياق آخر، حسمما تردد خلال الفترة القليلة الماضية، بشأن ارتباطه عاطفياً وإقباله على خطوة الزواج خلال الفترة المقبلة. مؤكداً في تصريحات له: "مفيش أي حاجة حالياً، ولو بحب وهتجوز أكيد مش هقول دا عشان الترند، لكن هقول كده عشان لازم أعلن، والقلب وما يريد". موضحاً أنه ليس لديه مواصفات معيّنة لشريكة حياته؛ مؤكداً على انشغاله خلال الفترة الحالية بالتجهيز لمسلسله الرمضاني المقبل 2026.يمكنك قراءة.. مسلسلات رمضان 2026.. النجوم يراهنون على صُنّاع نجاحهملمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»