طقس الإمارات المتوقع غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً، يصبح متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:51، والمد الثاني عند الساعة 03:29، والجزر الأول عند 08:27، والجزر الثاني عند الساعة 21:14.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:52، والجزر الأول عند الساعة 17:28.