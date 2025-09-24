انت الان تتابع خبر مكتب السوداني يعلن تسلم الشبان العراقيين المحتجزين في السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وحرصاً منه على متابعة شؤون المواطنين العراقيين في مختلف بلدان العالم، فقد أوفد إلى العاصمة السعودية الرياض مساء أمس الثلاثاء، وفداً برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي".وأضاف المكتب، أن "الوفد الرسمي تسلم المواطنين العراقيين الذين كانوا محتجزين لدى المملكة لأسباب مختلفة، إذ سيتم إعادتهم في طائرة خاصة إلى العاصمة بغداد اليوم الأربعاء".

وأشار المكتب الى ان "الوفد العراقي الرسمي نقل للجانب السعودي تحيات رئيس مجلس الوزراء وتثمينه لموقف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي وعد خلال لقائه في قمة الدوحة التي عقدت منتصف شهر أيلول الجاري، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين تأكيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين".

