احتفال الضمان الاجتماعي بالقطيف بزخارف خضراء وأعمدة منتجة

نظم مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، احتفالا بهيجا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية. وقد شهد المقر الرئيسي للمكتب بحي الناصرة أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، حيث تزينت أرجاؤه بالأعلام الخضراء.

باقة من الأنشطة والفعاليات

تخلل الاحتفال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي شملت أعمال الخوصيات “أم كاظم”، ومسك الكوثر للطباعة الحرارية والتوزيعات، وزهرة الأمل للتاوة والحلويات، بالإضافة إلى مقهى “paraguas” الذي قدم مجموعة متنوعة من المشروبات للموظفين والمراجعين بهدف إضفاء أجواء من البهجة على الاحتفال.

عرض مرئي وسحوبات على الجوائز

كما شهد الحفل عرضا مرئيا يبرز إنجازات الوطن ونهضته في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إجراء سحوبات على جوائز قيمة للحضور، ما أضفى جوا من التفاعل والفرح بين الجميع.

ختاما، تم التقاط الصور التذكارية التي جمعت منسوبي المكتب في لحظات تجسدت فيها معاني الفخر والوفاء لوطن العطاء.