إغلاق مقر أمانة حكومة جنوب دارفور بنيالا بعد غارات جوية

أُخلي جزئياً مقر أمانة الحكومة بولاية جنوب دارفور في مدينة نيالا، عقب تعرضه لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة خلال الأسابيع الماضية، استهدفت المبنى الذي تتخذه الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع مقراً لها.

وقالت مصادر متطابقة إن غارة مطلع سبتمبر الجاري أصابت الجزء الشمالي من المبنى الأمر الذي دفع إلى تقليص ساعات العمل اليومية، حيث يحضر الموظفون منذ الثامنة صباحاً وحتى العاشرة أو الحادية عشرة فقط، مع إفراغ المقر من أصحاب المطاعم والمقاهي.

ووفقاً لشهود عيان، فإن الأبواب الغربية للأمانة أُغلقت بالكامل منذ الاستهداف، فيما غابت الحراسات التابعة للشرطة الفيدرالية عن الموقع، ولم يتبق داخله سوى عربة قتالية واحدة.

وأكد موظفون أن توجيهات صدرت بنقل الاجتماعات الرسمية للإدارة المدنية إلى مواقع حكومية أخرى، بينما كشفت مصادر أن المقر كان يحتضن قبل ساعات من الضربة اجتماعاً لرئيس الوزراء وحاكم إقليم دارفور وأداء قسم لعدد من المديرين التنفيذيين.

التيار