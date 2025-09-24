لطيفة تقوم بخطوة إنسانيّة مفاجئة…إليكم  التّفاصيل

قدّمت الفنّانة لطيفة العرفاوي ابنة مدينة منوبة، تبرّعًا لمشروع تهيئة وترميم جامع منوبة المعمور، وهو المسجد الّذي كانت تصلّي فيه وهي صغيرة، وتواصلت مع اللجنة المشرفة على الأشغال، بعدما عرفت أنّ المسجد على وشك السّقوط.

وأكّدت لجنة التّهيئة والتّرميم تقديرها العميق لهذه المبادرة الّتي اطلقتها لطيفة، واصفة إيّاها بأنّها تجسيد لقيم التّضامن والانتماء الّتي تميّز أبناء الجهة، وحرص صادق على صون أحد أبرز معالمها الدّينيّة والتّاريخيّة.

وأوضحت اللجنة أنّ هذه المساهمة سيكون لها أثر مباشر في تسريع تنسيق الأشغال، بما يمهّد لإعادة فتح الجامع أمام المصلّين في أقرب وقت، ويعيد إليه بريقه الرّوحيّ والمعماري.

كما وجّهت اللجنة شكرها إلى مختار العرفاوي، شقيق الفنّانة لطيفة، تقديرًا لدعمه المتواصل، وإلى الشّاذلي المديوني الّذي لعب دورًا محوريًّا في ربط عائلة العرفاوي باللجنة.

وتُعد هذه المبادرة مثالًا يُحتذى في العطاء، إذ تعكس تمسّك لطيفة بتراث مدينتها، وحرصها على خدمة بيوت الله وحفظ رموزها التّاريخية والدّينيّة.

وأشاد الجمهور التّونسيّ والعربيّ بما فعلته لطيفة، وذلك عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ “السوشل ميديا” كافّة، وطالبوا بأن يحذو حذوها الفنّانون كافّةً.