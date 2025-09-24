بالصور- ما حدث في عيد ميلاد ابنة جيجي حديد وزين مالك لفت الأنظار

أدلت عارضة الأزياء جيجي حديد بتعليق نادر حول حبيبها السّابق النّجم زين مالك الّذي تشاركه ابنتهما خاي.

يوم الإثنين، نشرت العارضة البالغة من العمر ثلاثين عامًا صورًا من احتفال عيد ميلاد طفلتها عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “الاحتفال بك هو أفضل يوم في السّنة، كلّ عام. عيد ميلاد سعيد لنور حياتي! أنتِ كل شيء بالنّسبة لي… محظوظة وفخور جدًّا بكوني والدتك.”

علّق أحد المتابعين متسائلًا: “أتمنّى لو أن والدها كان حاضرًا أيضًا”. فجاء ردّ جيجي حديد مفاجئًا إذ أكّدت: “لقد كان معنا نحن الإثنين في عيد ميلادها”.

وكانت جيجي قد تحدّثت في وقت سابق من هذا العام عن علاقتها التّشاركية مع زين في تربية ابنتهما، خلال مقابلة مع مجلة Vogue. وقالت: “نحن نضع جدول الحضانة قبل أشهر، وهذا لا يعني أنّه لا يتغيّر أحيانًا، لكنّنا نتساند”. وأضافت أنّ علاقتهما حاليًّا مبنيّة على “الحبّ وروح التّعاون.”

من جهة أخرى، لفت الاحتفال بعيد ميلاد خاي الخامس انتباه الجمهور، إذ بدا بسيطًا وطبيعيًّا مقارنة بالمناسبات الفاخرة الّتي يقيمها بعض المشاهير لأبنائهم.

أحد المتابعين كتب: “أحبّ بساطة الاحتفال وكأنّه عيد ميلاد طفل حقيقيّ. تركها تعيش طفولتها، إنّه أمر رائع.” ونال تعليقه أكثر من عشرة آلاف إعجاب.

وأضاف آخر: “عيد ميلاد سعيد لابنتك الجميلة – من الصّور يبدو حفلًا عاديًّا وبسيطًا لكنّه مفعم بالمرح.”

ذواتّفق معه آخرون بقولهم: “أخيرًا عيد ميلاد طبيعيّ لطفلة، من دون مبالغة أو علامات تجاريّة فاخرة.”