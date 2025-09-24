انت الان تتابع خبر كوريا تتعهد بتسليم العراق بطريات منظومة الدفاع الجوي مطلع العام المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، وزير دفاع كوريا الجنوبية أهن جيوباك، والوفد المرافق له الذي ضم وزير نظم التسليح في كوريا الجنوبية سيوك جونكن، بحضور السفير الكوري الجنوبي لدى العراق".

وهنأ رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الوفد الضيف "بمناسبتي العيد الوطني لكوريا الجنوبية، وتأسيس الجيش الكوري الجنوبي"، مؤكداً "أهمية توطيد العلاقات الثنائية والانتقال بها الى مراحل اكثر تطوراً، ولاسيما عبر تبادل الزيارات الرسمية، والتحضير لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين قريباً".

وأشار السوداني الى "حرص العراق على تطوير التعاون ولاسيما في مجال التسليح"، مبيناً أن "لدى الحكومة خطةً وبرنامجاً بهذا الملف واولوياته التي تندرج ضمن الاتفاقات الموقعة بين البلدين، والعمل على تطويره عبر اعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيا في برنامج الدفاعات ومنظومة الدفاع الجوي".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء "مواقف كوريا الجنوبية الداعمة للعراق بمختلف المراحل ومنها في حربه ضد الإرهاب"، مؤكدا أن "العلاقات الثنائية يجب ان تكون شاملة خصوصاً في ظل ما يشهده العراق من حملات تنمية واعمار".

واعرب عن امله "بمضاعفة عدد الشركات الكورية الجنوبية الرصينة للعمل داخل البلاد وفي مختلف القطاعات".

من جانبه، نقل الوزير الضيف تحيات رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الى رئيس مجلس الوزراء، ورغبته بتطوير التعاون"، مؤكدا "استمرار العمل والتنسيق لتسليم العراق بطريات منظومة الدفاع الجوي مطلع العام المقبل".

وذكر "وفق الرؤى الستراتيجية للحكومة ومنها رؤية العراق 2050، ومشروع طريق التنمية، وهو ما عكس انطباعات ايجابية ومؤثرة في كوريا الجنوبية وفي العديد من دول العالم على تقدم العراق وازدهاره".

