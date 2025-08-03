الامارات | الوحدة يفاوض بلاكبيرن لضم السنغالي غايي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير إعلامية أن نادي الوحدة تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب بابي مختار غايي خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم خط هجوم «العنابي» في الموسم المقبل.

وذكر الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري، المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن «العنابي» أبدى اهتماماً كبيراً للتعاقد مع مهاجم بلاكبيرن روفرز الإنجليزي.

وأوضح تافوليري على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أن الوحدة تقدم بعرض رسمي لضم غايي، بمنحه عقداً مدته ثلاث سنوات.

وأضاف: «لم يتحدد شكل الصفقة حتى الآن، سواء كانت إعارة مع خيار الشراء أم انتقالاً دائماً، وستتضح التفاصيل بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة».

ويبلغ بابي مختار غايي من العمر 27 عاماً، حيث وُلد في العاصمة السنغالية داكار، ويشغل مركز قلب الهجوم، إذ يتميز بطول فارع وبنية جسمانية قوية جعلت منه لاعباً قادراً على فرض نفسه في الكرات الهوائية والمواجهات البدنية، وهي صفات انعكست على طريقة لعبه ومساهمته في الفرق التي مثّلها في مسيرته.

بدأ غايي مشواره الكروي في صفوف الفئات السنية لنادي سانت إيتيان، ونجح في لفت الأنظار عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول، حيث سجل هدفاً في أول ظهور له بعد دقائق قليلة من دخوله بديلاً، وهو ما شكل انطلاقة قوية للاعب الشاب آنذاك. لاحقاً، خاض تجربة إعارة ناجحة مع نادٍ فرنس آخر، حيث سجل خمسة أهداف في 20 مباراة، وواصل بذلك تعزيز مكانته كمهاجم يملك حساً تهديفياً واضحاً.

وفي 2020، انتقل إلى أوستيندي البلجيكي، حيث عاش أفضل فتراته الكروية، إذ خاض أكثر من 60 مباراة، وسجل أكثر من 20 هدفاً خلال موسمين، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري. بينما خاض تجربة جديدة على سبيل الإعارة في الدوري الإسباني مع ريال سرقسطة، ثم عاد إلى بلجيكا مع فريق بروسلز، وقدّم فيه أداءً جيداً، وسجّل عدداً من الأهداف المهمة، ما جعله من أبرز الأسماء في فريقه خلال موسم ناجح على الصعيد الفردي.

وفي صيف 2024، انتقل إلى بلاكبيرن الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وشارك في أكثر من 40 مباراة خلال موسمه الأول، مسجلاً ستة أهداف، وصانعاً ست فرص حاسمة.

ويمتاز بابي مختار غايي بالتمركز الممتاز داخل منطقة الجزاء، وقوة التسديد من لمسة واحدة، إلى جانب تمريراته الذكية، وتحركاته التي تفتح المساحات لزملائه، كما أنه يُعرف بانضباطه التكتيكي، وقدرته على العودة إلى الخلف والمساهمة في الضغط واستعادة الكرة، ورغم من أنه لم يشارك مع منتخب بلاده الأول حتى الآن، فإن الأداء الثابت الذي قدمه يجعله خياراً محتملاً في الفترة المقبلة إذا واصل التطور والثبات في المستوى.