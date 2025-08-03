ارتفاع أرباح «رعاية» إلى 79.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 15% إلى 79.9 مليون ريال، مقابل 69.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية: يرجع ذلك التحسن إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2025 وذلك على خلفية ارتفاع أعداد المرضى.
- نمو إجمالي الربح، وهو ما يعكس جهود الارتقاء بكفاءة العمليات وترشيد التكاليف.
ويعود تراجع هامش صافي الربح إلى العوامل التالية:
- ارتفاع صافي الربح خلال فترة المقارنة من العام الماضي نتيجة التسوية الاستثنائية لمخصصات الزكاة.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ عمليات الاسترداد.
وتراجع صافي الربح بنسبة 6.4% ليبلغ 79.9 مليون ريال خلال الربع الحالي من عام 2025، مقابل 85.4 مليون ريال خلال الربع السابق من عام 2025. ويعود ذلك التراجع إلى العوامل الآتية:
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الربع الثاني من عام 2025 لتسجل 11.1 مليون ريال مقابل عكس مخصصات خسائر ائتمانية بقيمة 3.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك على خلفية استرداد تسويات مع شركات التأمين.
وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 9.6% ليبلغ 165.3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مصحوبًا بتراجع هامش صافي الربح إلى 21.1%، مقابل 25.3% خلال النصف الأول من عام 2024. ويرجع ذلك التحسن إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 31.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- جهود الارتقاء بكفاءة العمليات وترشيد التكاليف، والتي ساهمت في تحسن مستويات الربحية خلال النصف الأول من عام 2025، سواءً مجمل الربح أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء .
ويعود تراجع هامش صافي الربح إلى العوامل التالية:
- ارتفاع صافي الربح خلال فترة المقارنة من العام الماضي نتيجة التسوية الاستثنائية لمخصصات الزكاة والتي تقدر بنحو 29 مليون ريال وتم استردادها خلال النصف الأول من عام 2024.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف تمويل الأصول التي يتم تأجيرها على خلفية مساهمة مستشفى صحة السلام التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية: يرجع ذلك التحسن إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2025 وذلك على خلفية ارتفاع أعداد المرضى.
- نمو إجمالي الربح، وهو ما يعكس جهود الارتقاء بكفاءة العمليات وترشيد التكاليف.
ويعود تراجع هامش صافي الربح إلى العوامل التالية:
- ارتفاع صافي الربح خلال فترة المقارنة من العام الماضي نتيجة التسوية الاستثنائية لمخصصات الزكاة.
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ عمليات الاسترداد.
وتراجع صافي الربح بنسبة 6.4% ليبلغ 79.9 مليون ريال خلال الربع الحالي من عام 2025، مقابل 85.4 مليون ريال خلال الربع السابق من عام 2025. ويعود ذلك التراجع إلى العوامل الآتية:
- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال الربع الثاني من عام 2025 لتسجل 11.1 مليون ريال مقابل عكس مخصصات خسائر ائتمانية بقيمة 3.5 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك على خلفية استرداد تسويات مع شركات التأمين.
وارتفع صافي الربح بنسبة سنوية 9.6% ليبلغ 165.3 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مصحوبًا بتراجع هامش صافي الربح إلى 21.1%، مقابل 25.3% خلال النصف الأول من عام 2024. ويرجع ذلك التحسن إلى العوامل التالية:
- ارتفاع الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 31.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
- جهود الارتقاء بكفاءة العمليات وترشيد التكاليف، والتي ساهمت في تحسن مستويات الربحية خلال النصف الأول من عام 2025، سواءً مجمل الربح أو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء .
ويعود تراجع هامش صافي الربح إلى العوامل التالية:
- ارتفاع صافي الربح خلال فترة المقارنة من العام الماضي نتيجة التسوية الاستثنائية لمخصصات الزكاة والتي تقدر بنحو 29 مليون ريال وتم استردادها خلال النصف الأول من عام 2024.
- ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وتكاليف تمويل الأصول التي يتم تأجيرها على خلفية مساهمة مستشفى صحة السلام التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.