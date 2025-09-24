شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتبرون حل الدولتين ‘خيانة‘ ويوجهون رسالة إلى السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين خيانة للقضية الفلسطينية وفيه اعتراف ومصادرة للأراضي المحتلة لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسيء الأعلى"، محمد علي الحوثي، في حسابه على منصة "إكس" أن أن "حل الدولتين لن يعيد للفلسطينيين حقوقهم ولن يوقف استباحة الكيان الإسرائيلي للمنطقة والسعي لتوسيع الاحتلال لها".

ودعا الحوثي السعودية والأنظمة العربية والإسلامية إلى أن "لا يكون الاعتراف بحل الدولتين عملية تجميلية ومظلة للتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي".