إيقاف التونسي الذي "يخنق العالم" لحماية ميسي!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ميامي: يتواصل الجدل حول ياسين تشيوكو "التونسي الأصل"، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي الأميركي، فقد قررت اللجنة التأديبية لبطولة كأس الدوريين الأميركي والمكسيكي إيقافه ومنعه من دخول الملاعب، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد إيقاف البودي غارد الذي يرافق ميسي مثل ظله.

وجاء هذا القرار بسبب "سلوكه غير اللائق" بعد مباراة إنتر ميامي ضد أطلس المكسيكي في ميامي، يوم الخميس الماضي.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة التأديبية للبطولة: "عقب مباراة إنتر ميامي وأطلس في كأس الدوريات، أبدى عضو في وفد إنتر ميامي سلوكا غير لائق، بدخوله مناطق محظورة من دون إذن رسمي من الحدث".

وأوضحت شبكة "ESPN" بدورها أن الشخص الموقوف هو ياسين تشيوكو، بعدما دخل الملعب إثر المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي (2-1)، عقب مشادة كلامية بين لاعبين من الفريقين في وسط الملعب، وقام بدفع بعض اللاعبين من فريق أطلس بعنف بعيدا عن ميسي، وهو مشهد أثار استياء الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم، حيث يتصرف الحارس الشخصي لميسي بطريقة عنيفه مع الجماهير والآن يكرر نفس السيناريو مع لاعبي الأندية المنافسة لميسي.

(ياسين تشيوكو وزوجة ليونيل ميسي)

وكان تشيوكو دائم التواجد على خط التماس في مباريات إنتر ميامي، حيث كان يحرص على عدم تمكن أي مشجع يقتحم الملعب من الاقتراب من ميسي، قبل منعه من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم من القيام بهذه المهمة مجددا.

وكان اللاعب المكسيكي ماتيوس قد تطرق إلى ما حدث بعد مباراة أطلس وإنتر ميامي، قائلا إنه يدرك أن الحارس الشخصي "موجود لحماية (ميسي) من دخول محتمل لمشجع" إلى الملعب، مستدركا أنه "لا يملك هذا الإذن" في ما يتعلق باللاعبين المنافسين.

يذكر أن ميسي صنع هدفي الفوز على نادي أطلس في أول لقاء بعد إيقافه مباراة واحدة بسبب رفضه المشاركة في مباراة نجوم الدوري الأمريكي.

وتتنافس في بطولة كأس الدوريات فرق من الدوريين الأمريكي والمكسيكي وتقام حاليا مباريات دور المجموعات وتتأهل الأندية الأربعة الكبار من كل مجموعة للدور الاقصائي للبطولة.