انخفاض أرباح «الكيميائية» إلى 69.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 4.5% إلى 69.4 مليون ريال، مقابل 72.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة المصروفات البيعية ومخصص هبوط الذمم المدينة بالرغم من ارتفاع إجمالي الربح نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح على أساس ربعي، بشكل رئيس لزيادة مخصص هبوط الذمم المدينة وتكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة بالرغم من ارتفاع إجمالي الربح نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
ووفقا للبيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، بشكل رئيس لزيادة المصروفات العمومية ومخصص هبوط الذمم المدينة وتكاليف التمويل وتحقيق خسائر من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع إجمالي الربح نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
