ارتفاع أرباح «مسار» إلى 236.68 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 08:47 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أم القرى للتنمية والإعمار "مسار" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 26.3% إلى 236.68 مليون ريال، مقابل 187.36 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 26% خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في الإيرادات.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 48% خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع إيرادات مبيعات الأراضي
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 106% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في الإيرادات
