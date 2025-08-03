الدفاع السورية: نفذنا ضربات دقيقة على مصادر النيران التي أطلقتها قوات "قسد" في ريف منبج

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن "وحدات الجيش نفذت ضربات دقيقة على مصادر النيران التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف منبج".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية، "أننا تصدينا لهجوم من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج"، كاشفة عن "إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين في قصف صاروخي نفذته قوات قسد على قرية الكيارية".
وأكدت أن "قوات الجيش بصدد التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار".
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية عن "إصابة 7 جراء قصف من قوات سوريا الديمقراطية براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية على قرية الكيارية بريف منبج".
ويأتي ذلك في ظل مساعي لاندماج "قسد" مع الإدارة السورية الجديدة والجيش السوري، بعد سقوط النظام السوري السابق.
