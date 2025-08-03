الامارات | الإمارات تُنفّذ الإنزال الجوي الـ 60 للمساعدات وتُدخل 22 شاحنة طبية إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عملياتها الإنسانية المخصصة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، حيث نفّذت أمس، عملية الإنزال الجوي للمساعدات رقم 60 ضمن عملية «طيور الخير» التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق التي تعاني انقطاع الوصول البري، نتيجة الأوضاع الميدانية الراهنة، حيث تحمل كل عملية إسقاط حمولات متنوعة من المواد الغذائية، والإمدادات الإنسانية العاجلة.

وبذلك ارتفع إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً إلى أكثر من 3807 أطنان، تضم مواد غذائية وإغاثية متنوعة، تم توجيهها لدعم الأشقاء الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً.

كما أدخلت دولة الإمارات أمس، 22 شاحنة مساعدات طبية تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الطبي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات العاملة في قطاع غزة.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية الموجّهة لدعم الشعب الفلسطيني، في تأكيد على التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية، ونهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في أوقات الأزمات.

• 3807 أطنان إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جواً وتضم مواد غذائية وإغاثية.