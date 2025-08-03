«صيف استثنائي» لطلبة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

في مشهد صيفي لا ينقطع فيه شغف المعرفة، شهدت مجموعة من المراكز التعليمية والثقافية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، فعاليات متنوعة ضمن سلسلة من المعسكرات والبرامج الصيفية، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، لتكون بمثابة منصات تدريبية وتفاعلية تجمع بين الأصالة والتقدم، وتسهم في تنمية قدرات الطلبة وصقل مواهبهم وتمكينهم معرفياً ومهارياً، وتؤهلهم علمياً لتمثيل الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق 29 برنامجاً ومعسكراً صيفياً في الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 15 أغسطس الجاري، تنفّذها بالتعاون مع 20 جهة وطنية، وتُقام في 89 مركزاً موزّعة على مختلف إمارات الدولة، مستهدفة فئات عمرية متنوعة من الطلبة.

وتهدف هذه المبادرات إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات الشخصية والأكاديمية، وتعزيز روح الابتكار والإبداع، إلى جانب ترسيخ القيم الوطنية ومفاهيم المواطنة الصالحة والانتماء للهوية الإماراتية.

الذكاء الاصطناعي

وفي إطار رعاية المواهب الوطنية في مجالات المستقبل، نظّمت وزارة التربية والتعليم، برعاية صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، معسكراً تدريبياً مكثفاً لطلبة البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وشارك في المعسكر 66 طالباً وطالبة من نخبة الفائزين في البطولة، بهدف صقل مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة باسم دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والعالمية المقبلة.

ويمتدّ المعسكر على مدار أسبوعين، ويتضمّن ورش عمل تطبيقية متقدّمة، ومحاضرات متخصّصة يقدمها خبراء محليون ودوليون، إضافة إلى تحديات ذهنية وتقنية تواكب آخر تطورات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة متتابعة من المعسكرات التدريبية التي تهدف إلى بناء كفاءات وطنية متمكّنة في العلوم المستقبلية والتكنولوجيا المتقدمة.

الهوية الوطنية

في تجربة تمزج بين التعلّم النشط والتفاعل الثقافي، شارك عدد من طلبة المدارس في معسكر صيفي نظمه صندوق الوطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ركّز على الورش التراثية والثقافية، التي تعزّز من حضور الهوية الوطنية في وجدان الطلبة.

وتنوّعت الأنشطة بين ورش في الحِرف اليدوية الإماراتية، وفنون السدو، والرسم الشعبي، والقصص التراثية، إلى جانب أنشطة تفاعلية تسرد العادات والتقاليد الإماراتية بأسلوب عصري قريب من الطلبة.

ويهدف هذا النوع من المعسكرات إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الإيجابية، وتعميق الارتباط بالجذور الثقافية، وتنمية الشعور بالفخر بالتراث الوطني، مع منح الطلبة مهارات حياتية تساعدهم على التعبير عن هويتهم والانخراط في المجتمع بقيم أصيلة.

وتعكس البرامج والمعسكرات الصيفية التي أطلقتها الوزارة، فلسفة تعليمية قائمة على التعلم الممتد خارج الصفوف الدراسية، حيث لا تتوقف العملية التعليمية عند نهاية العام الدراسي، بل تستمر في فضاءات جديدة تتيح للطلبة خوض تجارب ثرية، سواء في الرياضة أو العلوم أو التكنولوجيا أو الثقافة والفنون.

كما تمكّنهم من اكتشاف توجهاتهم وتعزيز نقاط القوة لديهم، بما يسهم في بناء جيل إماراتي قادر على الابتكار، مؤمن بقيمه، ومؤهّل لخوض تحديات المستقبل بثقة وتميّز.