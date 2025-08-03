الامارات | «استعداد».. مبادرة صيفية لتدريب الطلبة المتفوقين على البحث العلمي والابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الدولة، على مدار أسبوعين، البرنامج الافتراضي «استعداد»، بمشاركة 100 طالب وطالبة من الطلبة المتفوقين بالمرحلة الثانوية في مدارس الدولة، لرفدهم بالفرص التي يحتاجونها للتطور الأكاديمي والشخصي ودعم البحث العلمي والابتكار وتطوير مهارات التفكير وريادة الأعمال.

وأقيم البرنامج الذي يُعد مبادرة صيفية اختيارية للطلبة المتفوقين، تحت شعار «قيادة المستقبل من خلال طلبتنا»، وتضمن ثلاثة مسارات رئيسة، تشمل مسار البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ومسار الإثراء، ومسار المهارات التقنية، حيث انخرط المشاركون في ورش عملية ومشروعات جماعية وجلسات الجاهزية الجامعية لتحضيرهم للمرحلة الجامعية، وتأسيس مهارات الاستعداد للمستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتم اختيار المشاركين من قبل فريق التدريب في جامعة خليفة وفقاً لمعايير دقيقة حددتها وزارة التربية والتعليم.

وتلقى الطلبة تدريباً على البحث العلمي في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة من خلال وحدات ومشروعات دقيقة ومحددة المعالم، وآلية تطوير طريقة التفكير الملائمة للبحث العلمي وتصميم الفرضيات العلمية ومنهجية البحث، إضافة إلى تجميع البيانات وتحليلها، واكتسبوا أيضاً فهماً جديداً للملكية الفكرية وطريقة التسويق التجاري، وطرق بناء الثقة الإبداعية واكتساب الفهم، إضافة إلى مهارات التصور وتكوين الأفكار وتصميم المسارات والنمذجة، فضلاً عن قيادة الابتكار، إضافة إلى آلية التفكير التصميمي واكتساب المهارات التقنية وديناميكيات العمل الجماعي وتطوير النماذج الأولية.