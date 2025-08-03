أبوظبي.. ملاذ آمن للطبيعة

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

مع تنامي التهديدات التي تواجه الحياة البرية حول العالم، وتزايد معدلات اختفاء الأنواع المهددة، تبرز إمارة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في صون التنوع البيولوجي؛ بفضل رؤية استشرافية تُجسّدها شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي باتت تشكّل خط الدفاع الأول عن الكائنات المهددة، والموائل الطبيعية الحساسة.

ففي حين تشير تقارير أممية إلى أن نحو مليون نوع مهدد بالانقراض حول العالم بسبب تغيّر المناخ، وفقدان الموائل، والنشاط البشري، تسير أبوظبي في مسار مختلف، قائم على التخطيط البيئي طويل الأمد، والاعتماد على العلم والتكنولوجيا لحماية كنوزها البيئية.

وتضم شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي أُعلن عنها رسمياً في عام 2020، 19 محمية طبيعية تغطي أكثر من 30% من إجمالي مساحة إمارة أبوظبي، وتشمل تنوعاً فريداً من الأنظمة البيئية الصحراوية والساحلية والبحرية. وقد تم اعتماد معظم هذه المحميات، وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، وتُدار بآليات متقدمة من قبل هيئة البيئة بأبوظبي.

بيئات حيوية

تشمل المحميات البارزة الوثبة للأراضي الرطبة، وجزيرة بوطينة، وجزيرة صير بني ياس، ومحمية القرم الشرقي، وجبل حفيت، وغيرها من المناطق التي تمثل بيئات حيوية للكائنات النادرة والمهددة، وتحتضن بعضاً من أندر الكائنات على مستوى المنطقة.

حماية الأنواع المهددة بالانقراض

تعمل الشبكة كملاذ آمن لعشرات الأنواع المهددة، من بينها المها العربي، غزال الريم، الأطوم «أبقار البحر»، السلاحف البحرية الخضراء، صقر الشاهين، النسر المصري، طيور الفلامنغو، والنمر العربي، إضافة إلى نباتات نادرة مهددة بسبب التصحر.

ففي محمية الوثبة، تنجح الطيور المهاجرة، مثل الفلامنغو، في التعشيش كل عام؛ بفضل الموائل التي أعيد تأهيلها.

أما بوطينة، فهي من آخر المواطن الطبيعية للأطوم في مياه الخليج، وقد سُجلت فيها ثاني أكبر كثافة لهذا الكائن عالمياً.

وتوفر المحميات الطبيعية بيئات معزولة وآمنة، بعيداً عن التهديدات المباشرة، مثل الصيد الجائر، والتلوث، والتوسع العمراني، ما يساعد على استقرار أعداد الأنواع المعرضة للخطر، ويمنحها فرصة جديدة للبقاء.

الكربون الأزرق

لا تقتصر أهمية شبكة زايد للمحميات الطبيعية على حماية الأنواع، بل تمتد لتشمل أدواراً بيئية محورية في التوازن المناخي. فالمناطق الساحلية التي تحوي غابات القرم والأراضي الرطبة تُعد من أهم مخازن الكربون الأزرق، ما يسهم في خفض انبعاثات الكربون، والحد من آثار التغير المناخي.

كما تساعد المحميات على حماية السواحل من التآكل، وتدعم الثروة السمكية من خلال كونها مناطق حاضنة وتكاثر طبيعية للعديد من الكائنات البحرية، ما يعود بالفائدة على الأمن الغذائي المحلي.

ويؤكد خبراء «الهيئة» أن كل درهم يُستثمر في حماية الطبيعة اليوم، يوفّر أضعافه في المستقبل، سواء على صعيد الأمن البيئي، أو تقليل تكاليف التدهور البيئي والكوارث المرتبطة بالمناخ.

التكنولوجيا

وتعتمد هيئة البيئة - أبوظبي على أحدث تقنيات المراقبة البيئية ضمن شبكة المحميات، بما في ذلك التصوير بالأقمار الصناعية، والطائرات دون طيار، وأجهزة التتبع اللاسلكي للحيوانات، ونظام إنذار مبكر لرصد المخاطر البيئية.

كما تم إطلاق برامج لإكثار بعض الأنواع، وإعادة توطينها، مثل مشروع إعادة المها العربي إلى البرية، وجهود إكثار السلاحف البحرية وحمايتها خلال موسم التفريخ، إلى جانب مشاريع ترميم الشعاب المرجانية.

ولا تقتصر شبكة زايد للمحميات الطبيعية على الجهود الميدانية التقليدية، بل تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة وإدارة التنوع البيولوجي.

ففي عدد من المحميات، يتم استخدام أنظمة مراقبة مدعومة بالرؤية الحاسوبية لرصد الكائنات وتوثيق سلوكها، إلى جانب تحليل صور الأقمار الصناعية لتتبع التغيرات في الغطاء النباتي والسواحل.

ويمثل هذا التوجه الرقمي امتدادًا لرؤية أبوظبي في الجمع بين الاستدامة والتكنولوجيا، وتحقيق حماية بيئية فاعلة تعزز من كفاءة إدارة المحميات على مدار الساعة.

وتسهم هذه المشاريع في إعادة التوازن للنظم البيئية المتدهورة، وتعزيز فرص النجاة للأنواع النادرة، بما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات في الاتفاقيات البيئية الدولية.

دور تعليمي وسياحي

لا تغفل شبكة زايد للمحميات الطبيعية عن دورها التوعوي، حيث توفر بعض المحميات، مثل الوثبة والقرم الشرقي تجارب بيئية تفاعلية للزوار والطلبة، وتشجع على السياحة البيئية المسؤولة، ضمن ضوابط صارمة للحفاظ على الموائل الطبيعية.

وتنظم «الهيئة» ورشاً وفعاليات لرفع الوعي المجتمعي حول أهمية التنوع البيولوجي، وتُشرك الشباب والباحثين في مشاريع المراقبة والبحث العلمي، ما يعزز الانتماء البيئي، ويخلق أجيالاً مدركة لأهمية حماية الطبيعة.

رؤية أبوظبي

تمثل شبكة زايد للمحميات الطبيعية أحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية أبوظبي البيئية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتدعم رؤية الإمارات الوطنية في الحياد المناخي بحلول 2050.

وقد حصلت إمارة أبوظبي على اعترافات دولية عدة؛ بفضل التزامها بحماية البيئة، مثل إدراج بعض محمياتها في قائمة «اليونسكو» للمحميات البيولوجية، وضم مناطق منها إلى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية.

إرث زايد

تُجسد شبكة زايد للمحميات الطبيعية امتداداً حياً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في احترام البيئة وحماية الحياة الفطرية. لتكتب أبوظبي قصة نجاح بيئي رائدة، تؤكد أن حماية الأنواع لا تقتصر على رد الجميل للطبيعة، بل هي استثمار ذكي في مستقبل الأوطان.