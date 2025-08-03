«خيرية الشارقة»: شاشات ذكية في 9 مواقع لاستقبال التبرعات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بلغت أعداد مواقع التبرع التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، التي شملها التحول الذكي بشاشات تبرع رقمية، 9 مواقع تنتشر داخل مدينة الشارقة، وتشمل المناطق الحيوية والعامة التي تشهد تواجداً مكثفاً من جمهور المتبرعين، وذلك في إطار خطة تحول تتضمن إحلالاً تدريجياً، تشمل استبدال طاولات التبرع التقليدية بشاشات رقمية تواكب التحول، وتوفر مزيداً من المرونة وسرعة الإنجاز والسرية التامة لعملية التبرع التي تم اختصارها في ضغطة زر.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن عملية الإحلال لشاشات التبرع الذكي تسير وفق الخطة التي تم وضعها بتوجيه من مجلس الإدارة، وقد شملت 9 مواقع جميعها داخل مدينة الشارقة، ركزنا على أكثر المواقع التي يرتادها الجمهور، فيمكن للمحسنين الاستفادة من خدمات الشاشات الذكية المنتشرة في السيوح مول، وزيرو 6، وصالة مطار الشارقة الدولي، والمستشفى الجامعي، ومستشفى برجيل، ومستشفى NMC رويال، إلى جانب الزاهية مول، ميجا مول، وصحارى مول.

وبحسب ابن بيات، فإن الشاشات الذكية تختصر الكثير من الوقت والخطوات التقليدية في التبرع، وتتواكب مع التطور التكنولوجي والرقمي في الإمارات، كما تضيف خصوصية كاملة على عملية التبرع من خلال ما تتميز به من سرية، حيث يقوم المتبرع بإدارة عملية تبرعه بشكل كامل من خلال ضغطة زر واحدة، وتوفر في الوقت ذاته إمكانية إطلاع المتبرع على تقرير مفصل بحركة تبرعاته من ناحية اسم وتكلفة وموقع المشروع المتبرع له، سواء داخل الدولة أو خارجها، كما تضع المحسنين على اتصال لحظي بالجمعية، حيث إنه بمجرد أن تتم عملية التبرع، فإن المبالغ تصل آنياً إلى الجمعية التي تقوم بترجمتها في صورة مشاريع وبرامج خيرية وإنسانية.

كما أكد ابن بيات أن الجمعية تواصل عملية الإحلال، وستشهد الأيام المقبلة إضافة 6 شاشات جديدة في المراكز التجارية والمنشآت العامة بعدة مواقع في المنطقة الوسطى والشرقية، كما سيتم تدشين التطبيق الجديد للجمعية على أنظمة التشغيل ios/android، والذي سوف يسهل على المتعاملين الاستفادة من خدمات الجمعية بكل سلاسة، ولتصبح عملية التبرع متاحة في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للتعامل الورقي أو الوسيط البشري، داعياً أهل الخير إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة التي توفرها الجمعية.