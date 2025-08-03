شكرا لمتابعة خبر عن تعديل مسار الحافلات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة النقل العام لمدينة الرياض أنه ابتداءً من اليوم، سيتوقف المسار رقم 17 عند محطة الخرج الطرفية، على أن يتوجب على الراغبين في مواصلة رحلتهم إلى المدينة الصناعية استخدام المسارين 965 و966 .

وأوضحت الهيئة أن تردد رحلات المسارين 965 و966 سيكون كل 15 دقيقة خلال أوقات الذروة، لتسهيل تنقل الركاب وضمان انسيابية الحركة.

كما ذكرت الهيئة بمواعيد عمل وسائل النقل العام في المدينة، حيث تعمل القطارات من السبت إلى الخميس من الساعة 6:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، وفي يوم الجمعة من الساعة 8:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل، فيما تعمل الحافلات يومياً من الساعة 5:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل.