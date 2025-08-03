شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: أمطار متوسطة إلى غزيرة هذا الأسبوع وتشمل السواحل والمرتفعات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحلل في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن فرص هطول الأمطار لا تزال قائمة خلال هذا الأسبوع ما بين متوسطة إلى غزيرة، خصوصًا على المناطق الجنوبية، ومرتفعات عسير والباحة، مع احتمالية جريان السيول.

وأوضح العقيل خلال مداخلته على قناة “السعودية”، أن شهر أغسطس يعد من أشهر السنة التي تشهد هطولًا للأمطار، مشيرًا إلى أن منطقة جازان تسجل أعلى معدلات للهطول خلال هذا الشهر.

وأضاف: “توقعاتنا القادمة ووفقًا لسجلاتنا المناخية، تشير إلى استمرار هطول الأمطار، حتى على المناطق الساحلية، وننصح بمتابعة تقارير المركز الوطني للأرصاد باستمرار”.

كما أشار إلى أن الأجواء ما زالت حارة في مختلف مناطق المملكة، خاصة في القطاعين الشرقي والأوسط، مبينًا أن فصل الصيف من الناحية الأرصادية ما زال مستمرًا، لكنه فعليًا سيبدأ بالانحسار مع نهاية شهر سبتمبر، متوقعًا اعتدال الأجواء تدريجيًا مع بداية أكتوبر، لا سيما في المناطق الشمالية من المملكة.