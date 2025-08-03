دون تهديدات.. الإعصار "جيل" يتراجع إلى عاصفة استوائية

الإعصار "جيل"

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 02:43 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت قوة الإعصار "جيل" إلى عاصفة استوائية في شرقي المحيط الهادئ أمس، فيما تشير توقعات الأرصاد إلى عدم تهديده لليابسة.وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن سرعة الرياح القصوى المصاحبة للعاصفة انخفضت إلى 70 ميلًا في الساعة (110 كيلومترات في الساعة).وكانت العاصفة تقع على بعد نحو 1250 ميلًا (2010 كيلومترات) غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في المكسيك، وتتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 20 ميلًا في الساعة (31 كيلومترًا في الساعة).وتوقعت الأرصاد الجوية مزيدًا من الضعف في قوة العاصفة، ولم تصدر أي تحذيرات أو تنبيهات ساحلية.وتعد هذه فترة نشطة للعواصف في شرق المحيط الهادئ، إذ تفيد التوقعات بأن عواصف أخرى قد تتشكل في الأيام المقبلة في هذه المنطقة.