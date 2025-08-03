مع بدء العد التنازلي.. توضيح جديد لمصير عوائل المقيمين في السعودية بعد انتهاء المهلة المحددة لمغادرة تأشيرات الزيارة

كانت المديريه العامه للجوازات قد اعلنت تمديد مهله مبادره تاشيرات الزياره لمده 30 يوم اضافي بدات من الاول من صفر 1447 هجريه مع ذلك تتزايد التساؤلات في اوساط المقيمين والزوار على حد سواء الى اين ستذهب العائلات التي لا تزال داخل السعودية وماذا سيحدث ان لم يتم المغادره خلال المهله؟

توضيح جديد لمصير عوائل المقيمين في السعودية بعد انتهاء المهلة المحددة لمغادرة تأشيرات الزيارة

وبحسب متابعين فان مئات العائلات من جنسيات عربية متعدده مثل اليمن ومصر والسوادان وباكستان وغيرها لا تزال تواجه قرارات صعبه بشان العوده الى بلدانها الاصليه خاصه الذين تاخروا لاسباب صحيه او بسبب تكاليف العاليه للسفر او الارتباط باطفال يدرسون في السعودية.

ويبقى السؤال الابرز مع استمرار العد التنازلي هل ستكون هذه المهله فعلا الاخيره ام اننا سنشهد تمديد جديد خلال الاسابيع القادمه.

الجدير بالذكر ان المبادره تعد احدى خطوات المملكه لتصحيح اوضاع الزوار بشكل منظم لمغادره المملكه دون تعقيدات قانونيه او ماليه.