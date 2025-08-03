اليابان | جناح رومانيا: الصندوق السحري الروماني

رحلة إلى المستقبل تبدأ من هنا... استكشف أوساكا إكسبو 2025

سياحة وسفر

يحتفي جناح رومانيا في أوساكا إكسبو 2025 بشعار ”الصندوق السحري الروماني“، مستلهمًا من تاريخها في العصور الوسطى كـ”أرض الساحرات“ في أوروبا الشرقية. يستقبل الزوار عند الدخول صورة ثلاثية الأبعاد مبهرة للبجعة هارو، التي تعني ”الربيع“ باليابانية، لترحب بهم في رحلة ساحرة عبر التراث الطبيعي والثقافي لرومانيا.

يأخذ الجناح الزوار في تجربة غامرة من خلال تركيبات فنية مبتكرة، عروض حية، وحفلات موسيقية تعكس روعة الفنون والحرف اليدوية الرومانية. تبرز المعروضات عجائب رومانيا الطبيعية، من غاباتها الكثيفة إلى جبال الكاربات، إلى جانب تقاليدها العريقة التي تمتزج مع رؤية مستقبلية في ”أرض الغد“.

في ركن الطهي، يمكن للزوار تذوق المأكولات الرومانية الأصيلة التي تجمع بين النكهات التقليدية واللمسات المعاصرة، مما يكمل التجربة الثقافية. يجمع جناح رومانيا بين السحر التاريخي والابتكار المستقبلي، مدعوًا الزوار لاستكشاف عالم ساحر ينكشف داخل ”الصندوق السحري“ في قلب إكسبو 2025.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: أوتشياما كينيتشي وNippon.com. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان © Nippon.com)