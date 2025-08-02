انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت، حتى الخميس 7 أغسطس 2025 على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 درجة، والقاهرة الكبرى 35 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة.

وأشارت الأرصاد إلى ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأوضحت أنه يسود غدًا السبت طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر، كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مدينتي حلايب وشلاتين يومي الأحد والإثنين، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلا.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 35 درجة، والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة.