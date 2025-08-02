بدء التقديم لـ"كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة سليم سحاب.. والاختبارات 8 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

فتحت وزارة الثقافة، باب المشاركة والتقديم في مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين في المحافظات، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن المقرر أن يكون التقديم لأبناء محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي التي تضم الإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية والمنوفية، على أن تبدأ الاختبارات اعتبارا من يوم الجمعة 8 أغسطس الجاري، بقصر ثقافة الأنفوشي لجميع المتقدمين من محافظات الإقليم.

ويهدف المشروع إلى اكتشاف وتنمية المواهب الفنية في مجالي الغناء والعزف الموسيقي، من خلال آليات استماع دقيقة، وتدريب أكاديمي منتظم، يسهم في تأهيل جيل جديد من الفنانين يمتلكون المهارة والوعي والقدرة على التعبير الفني الأصيل، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وقد أتاحت الهيئة للراغبين في التقدم ملء استمارة المشاركة إلكترونيا عبر الرابط التالي: اضغط هنا

ويشترط للالتحاق بالمشروع توفر موهبة فعلية في الغناء أو العزف، وألا يقل سن المتقدم عن 8 سنوات للمغنين، و7 سنوات للعازفين، مع إحضار الآلات الموسيقية الخاصة بهم.

ومن المقرر أن تشمل خطة المشروع جولات ميدانية بكل إقليم ثقافي من الأقاليم الستة، على أن يخصص مقر رئيسي داخل كل إقليم لعقد جلسات الاستماع والاختبارات والتدريب، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموهوبين على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء البرنامج التدريبي المجاني، وتكوين كورال وأوركسترا احترافي تابع للهيئة.

ويشار إلى أن مشروع "كورال وأوركسترا مصر الوطني" كان قد انطلق بالفعل في إقليم القاهرة الكبرى، حيث تجرى الاختبارات حاليا بقصر ثقافة الجيزة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في إطار خطة مرحلية تشمل مختلف الأقاليم الثقافية بالجمهورية، لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المواهب في مجالي الغناء والعزف.

ويأتي المشروع ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني، وقد تم الإعلان عن تفاصيله رسميا خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة قصور الثقافة الأسبوع الماضي على مسرح السامر بالعجوزة، بحضور نخبة من المثقفين والصحفيين والإعلاميين.