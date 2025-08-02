اليوم.. عرض مسرحية "كازينو" بقاعة يوسف إدريس بفعاليات المهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستضيف قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بوسط البلد، مساء اليوم السبت، العرض المسرحي"كازينو" لفرقة المسرح الحديث، وذلك ضمن سلسلة عروض الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، الممتدة حتى السادس من أغسطس الجاري.

يقدم عرض"كازينو" ضمن عروض البيت الفني للمسرح في مسابقة العروض المسرحية بالمهرجان، ويناقش العرض مشاكل المجتمع في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداثه داخل كازينو يجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء في أجواء من الترفيه والتشويق، قبل أن تتكشف خيوط المؤامرات والأسرار التي تربطهم.

العرض رؤية وإخراج عمرو حسان، كتابة وأشعار أيمن النمر، وبطولة كريم الحسيني، مجدي البحيري ونيجار محمد، ونسمة عادل وأحمد محسن، نوال سمير، نسمة عادل، محمود البيطار، هاني ماهر، محمد دياب، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقى محمد الكاشف، إضاءة عز حلمي.