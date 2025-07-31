شاهد.. لحظة سقوط لعبة ترفيهية في الطائف يُسفر عن عشرات الاصابات الخطيرة بينهم 3 حالات حرجة

شهد منتزه الجبل الأخضر في منطقة الهدا بمحافظة الطائف التابع للملكة العربية السعودية ، مساء اليوم الأربعاء، تعرض إحدى ألعاب الملاهي لسقوط مفاجئ أثناء تشغيلها، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، بينهم عدد من الفتيات، فيما وصفت ثلاث حالات منها بالحرجة.

لحظة سقوط لعبة ترفيهية في الطائف يُسفر عن عشرات الاصابات

ووفقًا للمعلومات الأولية وقعت الحادثة حين كانت مجموعة من الفتيات على متن اللعبة، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ، مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة بين المتنزهين.

وقد باشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما بدأت الجهات المعنية فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وأسباب السقوط.

لمشاهدة الحادث انقر هنا:- https://youtube.com/shorts/UhWHSWvjmGc?si=lFCnS3Rs0ye_uEyE