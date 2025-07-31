"كيو إكسبريس الرياض" مشروع تنقل عملاق ينافس القطار ويعد بإنهاء الزحام في العاصمة السعودية.. تفاصيل

افادت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون وكالة التجارة والاستثمار الإيطالية، لإطلاق مشروع النقل العملاق “كيو إكسبريس الرياض”، وذلك عبر دعوة الشركات المحلية والدولية للمشاركة في مرحلة إبداء الرغبات وطلبات التأهيل للمشروع.

كيو إكسبريس الرياض" مشروع تنقل عملاق ينافس القطار

يمتد مشروع “كيو إكسبريس” على مرحلتين، حيث يربط الخط الأول، بطول 70 كيلومتر، بين مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي (كافد) وصولاً إلى مدينة القدية الترفيهية. أما الخط الثاني، فيبلغ طوله 45 كيلومتر، ويمتد من شمال الرياض إلى حي المربع، ثم حديقة الملك سلمان، وصولاً إلى عدد من الوجهات الحيوية الأخرى داخل المدينة.

خلاصة المشروع هو خط قطارات مترو يربط عددًا من المناطق الحيوية بالرياض، ويهدف إلى تعزيز السياحة الترفيهية، التي تشهد نموًا متزايدًا في السعودية.