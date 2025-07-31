شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: إيران والكويت تتصدران قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس والمناخ السعودي عبدالعزيز بن محمد الحصيني عن قائمة المناطق التي سجلت أعلى درجات حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” ، مساء يوم الأربعاء 5 صفر 1447هـ، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، أن أعلى درجات حرارة مسجلة كانت على النحو التالي: المركز الأول: عميدية – إيران بدرجة حرارة بلغت 51°C

المركز الثاني: عبادان – إيران بدرجة حرارة 50.4°C

المركز الثالث: مطار الكويت – الكويت بدرجة حرارة 50.3°C.

وأشار الحصيني إلى أن المراكز الثلاثة الأولى جميعها سجلت درجات حرارة تجاوزت حاجز الخمسينات.