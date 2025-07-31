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أخبار من السعودية.. منح وزير الداخلية وسام "الإنتربول" من الطبقة العليا

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واس - ليون 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. منح وزير الداخلية وسام "الإنتربول" من الطبقة العليا 1/4
  • أخبار من السعودية.. منح وزير الداخلية وسام "الإنتربول" من الطبقة العليا 2/4
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الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - منحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وسام "الإنتربول" من الطبقة العليا نظير إسهامات المملكة ودعمها لجهود المنظمة في مكافحة الجريمة.
وتسلّم سموه الوسام اليوم، من رئيس المنظمة اللواء أحمد ناصر الريسي، في مدينة ليون الفرنسية.

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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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