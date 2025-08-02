أخبار من السعودية.. طقس السبت.. أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 7 مناطق

أخبار متعلقة الطقس في السعودية .. هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان حق الترافع والأتعاب.. تعديلات جديدة في مواد نظام المحاماة - عاجل

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن مترونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 7 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. وتصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الواصل لجازان.