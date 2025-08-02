رئيس الترسانة لمصراوي: نرفض ضم لاعبي الدوري الممتاز لهذه الأسباب.. ونطالب بتطبيق الفار في القسم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد السلام:

أكد طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، أنهم لا يفضلون التعاقد مع لاعبين قادمين من الدوري الممتاز، خاصة إذا كانوا من أصحاب الخبرات الكبيرة أو من الذين لم يشاركوا كثيرًا.

وقال طارق سعيد في تصريحات خاصة لمصراوي:" بعض اللاعبين الذين يتراجعون من الدوري الممتاز للقسم الثاني يكونوا في حالة نفسية سيئة بسبب الهبوط لمستوى أقل".

وأوضح، الاستثناء الوحيد هو اللاعب الشاب الذي لم يحصل على فرصة كافية في ناديه السابق.

وأضاف سعيد:" الترسانة يعتمد في الوقت الحالي على توليفة جديدة من اللاعبين الشباب، مدعومة ببعض العناصر المميزة، مع خوض سلسلة من المباريات الودية المتدرجة في المستوى، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد"

وفيما يتعلق بالتحكيم، أوضح رئيس الترسانة أن التحكيم في دوري الدرجة الثانية لا يعد سيئًا، مؤكدًا أن نسبة الأخطاء لم تتجاوز 10% خلال الموسم الماضي، وهو معدل طبيعي في أغلب الدوريات.

وطالب، طارق سعيد اتحاد الكرة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير المسابقة، من بينها إدخال تقنية الفيديو "VAR"، وتحسين البنية التحتية للملاعب، مشددًا على ضرورة مساواة الدرجة الثانية بالدوري الممتاز في الجوانب التنظيمية والتسويقية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بمشروع المحترفين.