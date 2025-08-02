"المرصد السوري": توغل إسرائيلي شمالي محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "دورية عسكرية إسرائيلية توغلت نحو طريق طرنجة – حضر شمالي محافظة القنيطرة السورية في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية".

وذكر المرصد أن "توغل الدورية الإسرائيلية جاء في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والنشاط العسكري والأمني الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي، وسط ترقب شعبي وحذر من الأهالي في مناطق الجنوب السوري، في ظل غياب أي رد فعل رسمي من قبل الحكومة تجاه هذه التحركات المتكررة.

كما حذّر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الجنوب السوري والذي يعكس حجم التوتر المتصاعد على الحدود، وسط عجز تام للحكومة السورية عن فرض السيطرة الأمنية الفعلية أو منع تحويل هذه المناطق إلى ساحة صراع إقليمي.