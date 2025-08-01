عاصفة قرارات تصدم المقيمين في السعودية ابتداءً من اليوم بشأن رسوم تجديد الإقامة.. الداخلية تفصل المسألة

انتشرت شائعات حول احتمال رفع رسوم تجديد الإقامة للمقيمين العاملين في المملكة العربية السعودية لكن لم يتم تأكيد هذه الشائعات من قبل أي جهة رسمية حتى الآن لكن ماهو مؤكد أن الحكومة السعودية تدرس رفع رسوم تجديد الإقامة للعام 1447 هجري ابتداء من اليوم.

الداخلية تفصل المسألة بشأن رسوم تجديد الإقامة

لا يوجد تأكيد رسمي من مصادر كالموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أو المديرية العامة للجوازات السعودية، يبدو أن هذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2025

الداخلية السعودية قد حددت سابقًا رسوم تجديد الإقامة لمختلف المهن والحالات تبدا في العاملين في شركات خاصة، يطلب سداد مبلغ قدره 650 ريال سعودي، في حين يتوجب على المرافقين دفع 2000 ريال سعودي، وللعمالة المنزلية، تبلغ الرسوم 600 ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلى أنه يفضل دائماً متابعة المصادر الرسمية للجوازات السعودية والداخلية للحصول على أحدث المعلومات حول هذا الموضوع.