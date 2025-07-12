بالأسماء والرموز.. قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بجميع محافظات مصر

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن نشر الكشوف المبدئية لأسماء 469 مرشحا بالنظام الفردى ورموزهم الانتخابية، وأسماء 100 مترشح أساسي ومثلهم احتياطيا على نظام القائمة، وذلك فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ 2025.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع