الأرصاد الجوية: الطقس اليوم غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر آب يتراوح بين 25 و33 درجة مئويّة في بيروت، بين 24 و32 درجة في طرابلس، وبين 18 و35 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم السّبت غائم جزئيًّا بالإجمال، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى السّاحل، ورياح ناشطة أحيانًا حيث يرتفع معها موج البحر، مع تكوّن ضباب على المرتفعات ورؤية سيّئة".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد غائم جزئيًّا بالإجمال، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانًا، مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات ورؤية سيّئة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا أحيانًا، دون تعديل بدرجات الحرارة، مع استمرار تكوّن الضّباب على المرتفعات".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال والسّاحل وارتفاعها بشكل طفيف في الدّاخل، وتبقى الرّياح ناشطة، مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و40 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر مائج إجمالًا وارتفاع الموج من 1 إلى 1,5 أمتار؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".