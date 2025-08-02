​الخليج 365​ : تحليق للطيران المسيّر بأجواء النبطية وكفررمان وللطيران الحربي فوق بعلبك والبقاع الشمالي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّه "يُسجّل في هذه الأثناء، تحليق للطّيران المسيّر الإسرائيلي فوق أجواء مدينة النبطية، وبلدتَي كفرجوز وكفررمان وجوارهما".

بدوره، ذكر مراسل الخليج 365 في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو متوسّط فوق منطقة بعلبك والبقاع الشّمالي".