الذهب في أسبوع.. خسائر أسبوعية تقطع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

مع نهاية الأسبوع المنصرم استقرت

أسعار الذهب

أمس الجمعة، واتجهت لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع

الدولار

في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسومًا جمركية جديدة على عدد من الدول

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جاء هذا بعدما استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولارًا للأوقية (الأونصة)، الخميس الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3339.90 دولارًا

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ارتفعت

أسعار الذهب

اليوم بنسبة (1%)، لتتعافى من أدنى مستوى لها في شهر، كانت قد سجلته خلال جلسة التداول السابقة

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ويوم الأربعاء

انخفض

الذهب