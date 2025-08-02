أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3259) دولار أمريكي، بارتفاع (0.33) في المئة.فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1471) يورو بنسبة (0.85) في المئة.مؤشر بورصة لندنأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.70) في المئة.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (64.23) نقطة، ليصل عند مستوى (9068.58) نقطة.