الاقتصاد

أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

  • أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو 1/4
  • أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو 2/4
  • أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو 3/4
  • أحدث سعر للجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو 4/4

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3259) دولار أمريكي، بارتفاع (0.33) في المئة.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1471) يورو بنسبة (0.85) في المئة.

مؤشر بورصة لندن - مشاع إبداعي

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مؤشر بورصة لندنأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على انخفاض بنسبة (0.70) في المئة.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (64.23) نقطة، ليصل عند مستوى (9068.58) نقطة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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