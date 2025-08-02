انت الان تتابع خبر استباق للإطاحة بالقائمة الجدلية.. تحرك نيابي لالغاء نص قانوني يسمح بترشيحات سياسية للسفراء (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة من احد أعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية ومشفوعة بتواقيع عدد من النواب، فان النواب خاطبوا رئاسة البرلمان بمقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية لالغاء الفقرة ثالثا من المادة 9.وتتيح المادة للقوى السياسية نسبة 25% من ترشيحات السفراء، كما اتاحت الفقرة لمجلس الوزراء تعديل النسبة مما يمكن رفعها الى 50% كما حصل في القائمة المقترحة للسفراء المرشحين الذين جاء 51% منهم من خارج السلك الدبلوماسي وبترشيح القوى السياسية.

وجاء هذا التحرك بمثابة "استباق" للتصويت على قائمة السفراء، حيث اذا نجح النواب في تشريع هذا التعديل القانوني، قبل التصويت على قائمة السفراء المقترحة، فأنه سيطيح بنصف الأسماء المرشحة للسفراء، والذين هم من خارج السلك الدبلوماسي.