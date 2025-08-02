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نواب يحملون رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل الجلسات ويطالبون بفصل المتغيبين

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نواب يحملون رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل الجلسات ويطالبون بفصل المتغيبين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب سعود الساعدي في مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب، وحضرته الخليج 365 إن "بعض النواب يصرون على تعطيل جلسات مجلس النواب ومنعه من أداء دوره التشريعي والرقابي، ورغم حضور 149 نائباً تم تعليق الجلسة ورفعها من قبل رئيش المجلس الذي أكد أن الرئاسة لا تتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات، إلا أننا نحمله ونائبيه هذا التعطيل لسبب واحد وهو لا وجود لشيء اسمه تعليق جلسات مجلس النواب في النظام الداخلي وكذلك لقانون المجلس ولعدم تطبيق هذا القانون وعدم فصل النواب المتغيبين".
وأضاف أن "تغيب النائب لخمس جلسات يترتب عليه فصله من المجلس، لذلك الإجراء السليم والحقيقي والرسمي والدستوري القانوني هو فصل النواب المتغيبين المتسببين بتعطيل جلسات مجلس النواب".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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