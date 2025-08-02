مارتا حامد الزّوجة السّابقة لفائق حسن تكشف عن حروب شرسة خاضتها.. فهل قصدت أصالة؟

نشرت الممثّلة العراقيّة مارتا حامد طليقة الشّاعر العراقيّ فائق حسن زوج الفنّانة السّوريّة أصالة نصريّ، صورة تجمعها بأولادها الثّلاثة من فائق، عبر “إنستغرام” وكتبت معها رسالة مطوّلة عن الأمومة وتحدّياتها.

في رسالتها، اختصرت “حامد” تجربتها كأمّ تواجه صعوبات الحياة بثبات وقوّة، مؤكّدةً أنّها خاضت حروبًا قذرة وشرسة وأنّ الزّمن لا يترك شيئًا في الظّلام، مشيرة إلى أنّ الأمومة ليست مجرّد واجب، بل رحلة مليئة بالتّحدّيات والدّروس وأنّ قوّة الأمّ تكمن في قدرتها على النّهوض بعد كلّ سقوط ومواجهة الأزمات بشجاعة، لتكون قدوة لأبنائها وتزرع فيهم الأمل والثّبات، موجّهةً رسالة لكلّ أمّ بأن تكون قويّة وصادقة وعلى استعداد لمواجهة أيّ تحدٍّ.

نذكر أنّ متابعي مارتا، تفاعلوا معها على نطاق واسع مع منشورها، معبّرين عن دعمهم وإعجابهم برسالتها المؤثّرة وتجربتها في تحمّل المسؤوليّة ومواصلة تحدّي جميع الصّعاب.

الجدير بالذّكر، أنّ مارتا حامد قد تزوّجت من فائق حسن عام ٢٠٠٩ ثمّ انفصلا بعد أن رُزقا ثلاثة أطفال، ليتزوّج في ما بعد بالفنّانة السّوريّة أصالة عام ٢٠٢١.