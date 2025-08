السرّ خلف تراجع عروض جاستن تيمبرليك… تشخيص صادم بعد انتهاء جولته

فاجأ الفنّان جاستن تيمبرليك جمهوره بإعلانه إصابته بمرض “لايم”، في منشور مؤثّر عبر حسابه على إنستغرام، وذلك عقب اختتام جولته العالميّة Forget Tomorrow في مدينة إسطنبول.

وكشف الفنّان البالغ من العمر أربعة وأربعين عامًا أن المرض المنقول عن طريق القُراد كان “مُنهكًا بشكل مستمرّ، جسديًّا وعقليًّا”، مسلطًا الضّوء على معاناته خلال العروض “آلامًا عصبيّة حادّة” و”إرهاقًا شديدًا”، بحسب صحيفة The Guardian.

وقد أثار الإعلان موجة تفاعل ضخمة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، إذ أدّى إلى أكثر من ثلاثة ملايين إشارة على منصّة X (تويتر سابقًا)، وجاء في وقت تشهد فيه حفلاته انتقادات حادّة من الجمهور والنّقاد على حدّ سواء، وُصفت فيها عروضه الأخيرة بأنّها “باهتة” و”تفتقر للطّاقة”، وهذا ما دفع كثيرين إلى إعادة النّظر في أسباب ذلك الأداء.

جاءت جولة تيمبرليك الّتي انطلقت في أبريل ٢٠٢٤ للتّرويج لألبومه Everything I Thought It Was، وحقّقت إيرادات بلغت ٧٣.٢ مليون دولار من واحد وأربعين عرضًا، وفقًا لمجلّة Billboard. ورغم النّجاح التّجاريّ، أثارت بعض العروض الأخيرة جدلًا واسعًا، خاصّة بعد انتشار فيديو على تيك توك يظهر تيمبرليك بالكاد يغنّي أغنيته الشّهيرة Can’t Stop the Feeling.

كما تداولت وسائل الإعلام فيديو آخر له وهو يصرخ على أعضاء الفريق الفنّيّ خلال عرض في إنجلترا شابهت مشاكل تقني؟ة عديدة، بحسب Daily Mail.

وردّ تيمبرليك على الانتقادات قائلًا: “أحاول أن أكون صريحًا كي لا يُساء فهم معاناتي”، مشيرًا إلى أنّ “فرحة الوقوف على المسرح فاقت الألم”.

مرض لايم.. معركة صامتة

يُعد مرض لايم من الأمراض التي تنقلها لدغات القُراد، وتسببه بكتيريا Borrelia burgdorferi، وتؤدّي أعراضه إلى الحمّى، والتّعب، وآلام الأعصاب، وقد يتفاقم ليصيب المفاصل أو القلب إذا لم يُعالج. بعض المرضى يعانون من متلازمة ما بعد العلاج المعروفة بـPTLDS.

تيمبرليك أعرب عن صدمته عند تشخيصه بالمرض، معتبرًا أنّ ذلك يفسّر الأداء المتراجع على المسرح، وقال: “واجهت قرارًا صعبًا: التّوقّف عن الجولة أو الاستمرار”، مضيفًا أنّه قرّر المتابعة من أجل جمهوره.

يُذكر أن فنّانون آخرون عانوا من المرض ذاته، من بينهم جاستن بيبر وأفريل لافين.

إنهالت رسائل الدّعم على تيمبرليك من الجمهور عبر منصّة X، وكتب أحدهم: “مرض لايم مُنهك… أدعو أن يستعيد جاستن صحّته”. كما أشاد كريس كيركباتريك، زميله في فرقة NSYNC، بـ”بطولته” في الاستمرار بالأداء رغم المرض، بحسب مجلة People.

أمّا زوجته الممثّلة جيسّيكا بيل الّتي ارتبط بها منذ عام ٢٠١٢، فقد أعادت نشر بيانه على إنستغرام مرفقًا برموز قلوب، مؤكّدة دعمها له ولطفليهما سيلاس (عشر سنوات) وفينياس (خمس سنوات)، وفقًا لـ E! News.

وبينما ينظر تيمبرليك إلى مسيرته الممتدّة لأكثر من ثلاثين عامًا، يبدو أنّ صدقه في مشاركة معاناته يسعى لمدّ الجسور مع من يمرّون بتجارب مماثلة، في لحظة إنسانيّة تركت جمهوره متفائلًا بعودته القريبة.