رابح صقر يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية على المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:01 صباحاً - في أول تعليق له بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حرص الفنان رابح صقر على طمأنة جمهوره بشأن حالته، مؤكدًا أنه بخير ويخضع للراحة بعد تعرضه لنزلة برد حادة أثّرت على أدائه خلال حفله الأخير في الرياض.

"أنا بخير".. رسالة مطمئنة من على متن الطائرة

نشر رابح صقر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو على متن طائرة، قائلاً: «أهلاً حبايبي، أحب أطمنكم أنني بخير، لكني أخذت برد على المسرح وقبل حفلتي كنت مصابا بنزلة برد حادة، وهذا أثر فيا أثناء الغناء على الحفل واضطريت لمغادرة المسرح وأنا بخير الآن».

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لحظة التوقف.. صدمة على المسرح

وكان الفنان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء حفله ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، بعدما شعر بآلام حادة في الجانب الأيمن من جسده، ما اضطره إلى إيقاف الحفل قبل اكتمال فقراته.

وتوقف عن الغناء فجأة، قائلاً للجمهور: «ما راح أقدر أكمل.. تعبان.. اعذروني»، ليغادر المسرح وسط حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

بيان من "روتانا" حول حالته الصحية

في أعقاب الحادث، أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات توضيحا كشفت فيه ملابسات ما جرى، موضحة أن سبب توقف الحفل يعود إلى تعرض الفنان لنزلة برد خفيفة وتغير مفاجئ في أجواء المسرح، ما أثّر على أدائه الجسدي.

وأضافت روتانا أن رابح صقر كان قد أدى معظم أغاني الحفل قبل أن يضطر لإنهائه حفاظًا على صحته، مؤكدة أنه الآن يتلقى الراحة اللازمة ويتعافى بصورة طبيعية.

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