العثور على جثمان عم الفنانة أنغام داخل شقته في الجيزة بعد وفاته بأيام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:01 صباحاً - عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، على جثمان محمود علي سليمان فليفل، شقيق الفنان الراحل عماد عبد الحليم، والموسيقار محمد علي سليمان، وعم المطربة أنغام، داخل شقته بالطابق الثامن بأحد العقارات السكنية بمنطقة الجيزة، وذلك بعد ورود بلاغ من السكان بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، ما دفعهم إلى الاتصال بالشرطة.

انتقال الأجهزة الأمنية وكشف هوية المتوفى

وانتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة على الفور، وتبيّن من التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الشقة التي تقع في الطابق الثامن ضمن عقار مكوّن من 11 طابقًا، كان يقيم بها المتوفى بمفرده منذ سنوات، وبعد استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة بمساعدة الأهالي، حيث عُثر على جثمان المتوفى داخلها.

لا شبهة جنائية في الوفاة

وأفادت المعاينة الأولية أن الجثة تعود لرجل في العقد السابع من العمر، ويدعى محمود علي سليمان، وهو عم المطربة أنغام، وتبيّن أن الوفاة حدثت قبل عدة أيام، وأكدت المعاينة والفحص المبدئي سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية تشير إلى وجود شبهة جنائية، كما أكدت التحريات أن المتوفى كان يعيش وحيدًا، ولم يكتشف أحد وفاته بسبب انعزاله داخل الشقة.

حضور شقيق المتوفى وإنهاء الإجراءات

حضر إلى موقع الحادث شقيق المتوفى، المدعو «خالد»، وهو أيضًا عم المطربة أنغام، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي اللازم، ثم نُقل إلى المشرحة، وأمرت النيابة العامة بدفنه بعد تسليمه إلى ذويه، كما الأجهزة كلفت المباحث باستكمال التحريات لكشف ملابسات الوفاة.

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