هوليوود تشهد علاقات عاطفية جديدة منذ بداية 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 10:01 صباحاً - مع بداية عام 2025، لا تزال الرومانسية حاضرة بقوة في سماء هوليوود، حيث شهد العام علاقات عاطفية مفاجئة ومثيرة للجدل بين نجوم من عوالم مختلفة، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز العلاقات التي لفتت الأنظار هذا العام.

نجوم دخلوا قفص العلاقات العاطفية في 2025

توم كروز وآنا دي أرماس

Tom Cruise, 63, and Ana de Armas, 37, just made their first public appearance together. pic.twitter.com/qE7Kn4wbw0 — Oscar Race (@TheOscarRace) July 29, 2025

— Oscar Race (@TheOscarRace)

بدأت الشائعات تلاحق النجم العالمي توم كروز والممثلة الكوبية آنا دي أرماس في فبراير الماضي، عندما شوهدا يتناولان العشاء مع وكلاء أعمالهما يناقشان تعاوناً محتملاً في المستقبل في لندن، ومنذ ذلك الحين، شوهد الثنائي معاً عدة مرات، بما في ذلك، نزهة بلندن بمناسبة يوم ميلاد دي أرماس السابع والثلاثين. وبدا كروز ودي أرماس مستمتعين بالحديث معاً أثناء السير، وحضرا معاً حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين في لندن في 3 مايو، وشوهد الثنائي منذ أيام قليلة وهما يسيران في شوارع لندن متشابكي الأيدي، مما أكد شائعات الارتباط.

جينيفر أنيستون وجيم كورتيس

It's official! Jennifer Aniston and Justin Theroux are married: http://t.co/FYz5NhdEcR ❤️ pic.twitter.com/kwlH8LeK7P — Us Weekly (@usweekly) August 6, 2015

— Us Weekly (@usweekly)

النجمة العالمية جينيفر أنيستون، 56 سنة، دخلت في علاقة عاطفية مع معالج نفسي وخبير في التنويم المغناطيسي يُدعى جيم كورتيس، وأكدت مصادر مقربة من الثنائي هذا الخبر، وأنهما يعيشان في حب وانسجام. وقد تم رصد الثنائي معاً في بداية شهر يوليو، حيث شوهدا في إجازة على جزيرة مايوركا في إسبانيا.

وبحسب Page Six فإن كورتيس شارك أنيستون اهتمامها بالصحة والهدوء، كما وصفه أصدقاؤها بأنه "شخص هادئ، داعم، وخالٍ من الدراما".

جوجو سيوا وكريس هيوز

Chris Hughes tells @ENews that JoJo Siwa calls his private parts Jimmy and Timmy. pic.twitter.com/cTTMQDLKmm — Pop Crave (@PopCrave) July 22, 2025

— Pop Crave (@PopCrave)

في مفاجأة لمتابعيها، كشفت نجمة برنامج "Dance Moms" جوجو سيوا عن علاقتها بكريس هيوز، مقدم البرامج والمذيع البريطاني، بعد لقائهما في الموسم الأخير من "Celebrity Big Brother UK"، كما صرّحت سيوا لصحيفة الغارديان قائلة: "لم يعد الأمر أفلاطونياً بعد الآن، علاقتنا تشهد تطوراً جميلاً، واتصالاً جميلاً، وأنا معجبة به تماماً وهو كذلك".

إليزابيث هيرلي وبيلي راي سايروس

Billy Ray Cyrus and Elizabeth Hurley make their red carpet debut as a couple in Rome https://t.co/D6QjqHFQTq pic.twitter.com/mM7A4QAgVq — New York Post (@nypost) May 25, 2025

— New York Post (@nypost)

أثارت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي والمغني بيلي راي سايروس دهشة الجمهور حين أعلنا رسمياً عن علاقتهما في منشور مشترك على إنستغرام بمناسبة يوم الفصح الماضي.

تعرف الثنائي خلال تصوير فيلم "يوم الميلاد في الجنة" عام 2022، ثم تواصلا مجدداً حين كان سايروس يمر بمرحلة صعبة، وقد قال في حوار عبر Apple Music: "لقد مر وقت طويل منذ أن كنت سعيداً هكذا. دخولها هي وابنها في حياتي كان بمثابة نعمة".

جيسيكا ألبا وداني راميريز

Jessica Alba was straight-up glowing like a kid let loose in a candy store on date night with her new flame Danny Ramirez 🥰



📸 Backgrid pic.twitter.com/tBCnvxvD1c — TMZ (@TMZ) July 25, 2025

— TMZ (@TMZ)

بعد انفصالها الذي نُشر في أواخر 2024 عن كاش وورن، دخلت جيسيكا ألبا، البالغة من العمر 44 عاماً، حكاية جديدة برفقة الممثل داني راميريز، ووفقاً لـPeople، ظهرا في 25 يوليو في لوس أنجلوس وهما يشاركان العناق علناً وبينهما رومانسية واضحة.

كما وصفت العديد من المصادر العلاقة بأنها "جديدة ولكن واعدة"، وأكدت أن الطرفين يستمتعان بوقتهما معاً بعيداً عن الأضواء.

شايلين وودلي ولوكاس برافو

Shailene Woodley e Lucas Bravo estão namorando. pic.twitter.com/AxeisVx3b2 — SB (@SeriesBrasil) March 25, 2025

— SB (@SeriesBrasil)

رُصدت نجمة سلسلة Divergent شايلين وودلي مع الممثل الفرنسي لوكاس برافو، المعروف بدوره في "Emily in Paris"، أثناء نزهة رومانسية في شوارع باريس في مارس الماضي، وقد أثارت الصور التي نشرتها مجلة People التكهنات بوجود علاقة بينهما، وبعدها أكد أكثر من مصدر على حقيقة هذه العلاقة.

زوي كرافيتز ونوح سنتينيو

Zoë Kravitz and Noah Centineo were spotted leaving a restaurant together. pic.twitter.com/3N2wapqVHU — Pop Crave (@PopCrave) March 2, 2025

— Pop Crave (@PopCrave)

بعد انفصالها عن النجم تشانينغ تاتوم، يبدو أن الممثلة والمغنية الأمريكية الشابة زوي كرافيتز بدأت علاقة جديدة مع نجم فيلم "To All the Boys I've Loved Before"، نوح سنتينيو.

شوهد الثنائي لأول مرة في فبراير، ثم التقطتهما عدسات المصورين وهما يتناولان العشاء معاً في لوس أنجلوس، وفقاً لموقعي Daily Mail وTMZ.

ريس ويذرسبون وشريك غامض

بعد انفصالها الهادئ في 2023، ظهرت النجمة ريس ويذرسبون 49 عاماً، في عطلة بجنوب فرنسا بصحبة رجل لم يُعلن عن هويته، كما تحفظت عن الإدلاء بأي تصريحات تخص هذا الأمر، وبدا على الثنائي السعادة والراحة، مما أثار تكهنات بأن العلاقة ربما كانت طويلة الأمد وبعيدة عن الكاميرات.

باميلا أندرسون وليام نيسون

Embed from Getty Images

بدأت العلاقة بين الممثلة الكندية باميلا أندرسون، 58 عاماً، وليام نيسون، 73 عاماً، أثناء تصوير فيلمهما الجديد The Naked Gun، كما ظهرا معاً أكثر من مرة وبدا بشكلٍ واضح أنهما في علاقة عاطفية، بينما تحدث نيسون من قبل عن وجود كيمياء قوية بينه وبين أندرسون.

وقد صرح مصدر مقرب من الفيلم لمجلة People: "إنها قصة حب ناشئة في مراحلها الأولى. إنها قصة حب صادقة، ومن الواضح أنهما معجبان ببعضهما بعضاً"، وأضاف المصدر أن نيسون وأندرسون يستمتعان حالياً بصحبة بعضهما بعضاً، حيث يروج النجمان لفيلمهما الكوميدي الجديد، الذي سيُعرض في دور العرض يوم الجمعة، 1 من أغسطس.

