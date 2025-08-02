حكم نهائي وواجب النفاذ: شيرين عبد الوهاب تنتصر على شركة روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 04:13 مساءً - في انتصار قضائي جديد، حسمت محكمة النقض المصرية النزاع القائم بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث قضت اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، برفض طلب الشركة وقف تنفيذ الحكم السابق الصادر لصالح شيرين، بشأن تعويض مالي قدره 2 مليون جنيه.

المحكمة ترفض طلب "روتانا"

وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، أن الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائي وواجب النفاذ، بما يعزز موقف الفنانة القانوني ويغلق باب الطعن على الحكم.

ونشر قنطوش عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "انتصرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مجددًا في قضيتها ضد شركة روتانا، حيث قضت محكمة النقض اليوم، بتاريخ 2 أغسطس 2025، برفض طلب الشركة بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح شيرين".

خلفية النزاع: حذف الأغاني من المنصات

تعود القضية إلى خلاف نشب بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، بعد قيام الشركة بحذف أغنيتين لشيرين من موقع يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي، رغم انتهاء التعاقد بين الطرفين.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا يُلزم شركة روتانا بدفع تعويض قدره 2 مليون جنيه للفنانة، بسبب الأضرار الناتجة عن حذف تلك الأغنيتين.

قنطوش: الحكم استند لانتهاء التعاقد

ونشر المحامي ياسر قنطوش بياناً عبر صفحته الرسمية على الـ"فيسبوك"؛ كشف من خلاله وجود حكم قضائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، هذا إلى جانب إلزام الشركة بدفع مبلغ مليونيْ جنيهٍ للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابتها بسبب حذف الأغاني.

وجاء نص البيان الذي نشره "قنطوش" كالتالي: "العقد انتهى... حكم قضائي نهائي لصالح الفنانة شيرين عبد الوهاب صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بانتهاء العقد المحرر بين الشركة والفنانة شيرين عبد الوهاب".

وأضاف البيان: "قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام شركة روتانا أن تؤدي مبلغ مليوني جنيه للفنانة شيرين عبد الوهاب جراء الأضرار التي أصابت الفنانة بسبب حذف الأغاني؛ لأن العقد قد انتهى بموجب الحكم السابق نشره".

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أحدث ألبومات شيرين عبدالوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة الماضية، عدداً من أغاني ألبومها الجديد، الذي واجهت من خلاله العديد من الصعوبات بسبب خلافها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات؛ مما أدّى إلى حذف أغانيها من على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، هذا الأمر دفع "شيرين" إلى تدشين قناة رسمية عبْر تطبيق "واتساب"؛ لطرح أغاني ألبومها الجديد، والتي من بينها: "عودتني الدنيا"، "ابتسمت"، "هنحتفل"، "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، "عسل حياتي"، و"قالك نسيني".

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